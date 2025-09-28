Освобождение села Майское и Дерилово, давление на ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 28 сентября
На всех участках фронта отмечается методичное продвижение российских войск при сохраняющейся попытке ВСУ контратаковать. Особенно тяжёлые бои идут в лесных районах Западнее Синельниково, а также на Покровском и Константиновском направлениях. Артиллерия и авиация эффективно подавляют узлы сопротивления ВСУ, способствуя продвижению российских военных вглубь украинской обороны. О ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
ВС РФ в ходе штурмовых действий заняли и закрепились на лесных участках к западу от Юнаковки, а также на правом фланге сумского фронта. Продвижение вглубь украинской обороны в этом районе составило около 200 метров.
За минувшие сутки украинская сторона попыталась перейти в контратаку четырежды: дважды вблизи Алексеевки и по одному разу в районах Степового и Кондратовки. Применение комплексного огня позволило подавить все попытки наступления, вынудив противника отступить на первоначальные позиции.
Харьковская область
Российские штурмовые группы наращивают успех на харьковском направлении. Западнее Синельниково продолжается зачистка леса от блокированных подразделений 57-й и 127-й бригад ВСУ. В ходе боев захвачено три опорных пункта, линия фронта смещена на 300 метров.
В Волчанске войска продвинулись на левобережье и в районе Тихого, расширив контроль над территорией на 500 метров. Огневое поражение противника наносится и на участке Меловое-Хатнее силами авиации, артиллерии и ТОСов. Украинская сторона, неся потери, отвечает обстрелами гражданских объектов Белгородской области.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск «Запад» установили полный контроль над населенным пунктом Дерилово, который расположен в семи километрах от Красного Лимана. Это позволило улучшить тактическое положение российских сил на этом направлении. В районе соседнего села Шандриголово продолжаются активные боевые действия. На этом же направлении российские штурмовые группы продолжают зачистку населенного пункта Заречное от остатков украинских подразделений. Кроме того, ведутся бои в районе села Ямполь и продвижение в направлении Дроновки.
Запорожское направление
ВС РФ полностью установили контроль над Степовым и, развивая успех, продвигаются на северо-восток вдоль лесополосы, оттесняя противника. Это открывает возможности для угрозы ключевым тыловым коммуникациям ВСУ. На берёзовском направлении зона контроля расширена на 500 метров в сторону Орехова, что создаёт угрозу охвата с фланга.
Ключевой точкой приложения сил остаётся Вербовое, куда перебрасываются подкрепления. Ожесточённые бои идут на Степногорском и Ореховском участках. Десантники, несмотря на тяжёлые условия, продолжают наступление.
Константиновское направление
К северо-западу от населённого пункта Шахово ВС РФ удалось выйти к юго-западной части Софиевки, закрепившись в карьере №3 и частично овладев прилегающим урочищем. Восточнее линия фронта была стабилизирована путём восстановления контроля над левобережьем реки Полтавка. Южнее, вблизи Клебан-Быкского водохранилища, наступающие подразделения сумели углубиться приблизительно на один километр.
Особое значение имеет продвижение на северном направлении, где освобождён населённый пункт Майское, расположенный всего лишь в пяти километрах к северо-западу от города Часов Яр. Этот успех открывает перспективы расширения зоны контроля вокруг Константиновки, способствуя дальнейшему отсечению её от соседней Дружковки.
Покровское направление
Наиболее сложная ситуация наблюдается на западе Покровского направления, где развернулись ожесточенные боевые столкновения. Российские формирования в городе Покровске пробили путь к железнодорожной линии на западной стороне и планируют дальнейшее развитие наступления в сторону промышленной зоны возле въезда в город. В районе восточнее Мирнограда ударные отряды заняли участок длиной около двух километров, включая район шахтового ствола. Одновременно на северной границе региона, неподалеку от Родинского, ведутся активные сражения на северо-востоке поселения, где успешно отбивались нападения украинских военных подразделений на Федоровку.