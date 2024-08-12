ВСУ начали использовать тактику засад с дронами на Харьковском направлении

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ВСУ всё чаще начали использовать тактику засад с применением беспилотников на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские операторы дронов сначала сажают беспилотники типа FPV на дороги или крыши зданий, после чего запускают их в момент движения любого объекта и врезаются в него.
По словам Ганчева, ранее ВСУ уже пользовались такой тактикой в ходе боевых действий в ДНР.
В заключение он подчеркнул, что фиксировались случаи, когда от таких манёвров ВСУ страдали мирные жители Харьковской области.
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По словам Ганчева, ранее ВСУ уже пользовались такой тактикой в ходе боевых действий в ДНР.
В заключение он подчеркнул, что фиксировались случаи, когда от таких манёвров ВСУ страдали мирные жители Харьковской области.
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Анастасия Чинкова