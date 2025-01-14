ВСУ начали минировать полевые свечи при отступлении с позиций

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Украинские военные начали минировать полевые свечи при отступлении с позиций, пишет Shot.
По данным издания, боевики ВСУ, покидая позиции при приближении российских сил закладывают в полевые свечи тротиловые шашки весом 200 грамм, а также оснащают их поражающими элементами.
Такие экземпляры обнаружили в районе Дебальцево в ДНР после уничтожения пункта временной дислокации ВСУ. Кроме заминированных свечей там обнаружили ёмкости с ядовитой жидкостью. Предполагается, что ими обрабатывали FPV-дроны.
Украинцы делают это для того, чтобы заряд срабатывал уже после того, как они уйдут с позиций.
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Такие экземпляры обнаружили в районе Дебальцево в ДНР после уничтожения пункта временной дислокации ВСУ. Кроме заминированных свечей там обнаружили ёмкости с ядовитой жидкостью. Предполагается, что ими обрабатывали FPV-дроны.
Украинцы делают это для того, чтобы заряд срабатывал уже после того, как они уйдут с позиций.
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Элина Позднякова