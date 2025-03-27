Женщина месяц прожила в подвале в одном доме с бойцами ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Андрей Клеменков
В Курской области женщина около месяца прожила в подвале дома, в котором находились боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
По словам одного из жителей приграничья, за этот период в доме сменилось несколько групп противника. Он добавил, что женщина до этого получила серьезное ранение ноги — с помощью алкоголя она обрабатывала рану, чтобы не допустить заражения.
Россиянку эвакуировали в безопасное место. До этого она была вынуждена несколько дней бежать по полям и болотам с пакетом, в котором были документы и лекарства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Россиянку эвакуировали в безопасное место. До этого она была вынуждена несколько дней бежать по полям и болотам с пакетом, в котором были документы и лекарства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова