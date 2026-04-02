ВСУ начали специально подставлять дроны под огонь

02 апреля 2026, 08:24

Командир Докуч: ВСУ начали специально подставлять свои дроны под удар в ДНР

Украинские боевики начали оснащать свои беспилотники зарядом направленного действия, чтобы при их сбитии осколки поражали российских военных и технику. Об этом рассказал командир мобильной огневой группы 9-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии с позывным Докуч.





По его словам, которые приводит ТАСС, такая тактика уже применяется в Донецкой народной республике (ДНР).

«Противник на дно ударного БПЛА цепляет заряд, то есть при обнаружении мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения этот ударник начинает кружить специально, чтобы его сбили, и вся осколочная часть поразила живую силу и технику», — сказал собеседник издания.