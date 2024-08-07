ВСУ находятся в критическом положении на Покровском направлении

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ВСУ оказались в критическом положении на Покровском направлении. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — ред.) очень плохая. Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — заявил Меркурис.
Он отметил, что после освобождения Тимофеевки армия России приближается к моменту, когда будет полностью перерезана дорога из Покровска, которая является главной для снабжения ВСУ в Донбассе.
По словам Меркуриса, в течение следующих недель и месяцев российские бойцы будут приносить все больше подобных «сюрпризов», так как ситуация для ВСУ на поле боевых действий становится все сложнее.
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Элина Позднякова