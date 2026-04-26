ВСУ нанесли прицельный удар по 15-летним подросткам в ЛНР

26 апреля 2026, 12:43

Пасечник: трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР

Три человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ по ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Max.





Украинский беспилотник атаковал село Булгаковка Кременского округа. Среди жертв — двое 18-летних юношей и 28-летняя девушка. Ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень, им вся оказывается необходимая медицинская помощь.

«Это не первый случай прицельного удара по людям», — написал Пасечник.