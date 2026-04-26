Пострадавший при атаке ВСУ скончался в больнице
Мирный житель Белгородской области, пострадавший при атаке ВСУ, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Напомним, мужчина получил ранение при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю в селе Волчья Александровка Волоконовского района. С баротравмой и переломом ноги он попал в реанимацию Валуйской ЦРБ.
Глава региона отметил, что врачи боролись за жизнь пациента до последнего. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что прошедшей ночью система ПВО перехватила 203 вражеских БПЛА самолетного типа над 16 регионами, в том числе над Белгородской областью, а также над акваторией Черного моря.
