Хинштейн раскрыл детали атаки ВСУ на Курскую область за минувшие сутки
За минувшие сутки средствами ПВО над Курской областью сбили 52 беспилотника противника различных типов.
Как сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн в 9:00 воскресенья, 26 апреля, украинские войска также 40 раз обстреляли из артиллерии отселённые районы региона. Ещё 12 атак совершили с применением БПЛА, оснащённых взрывными устройствами.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако в двух населённых пунктах зафиксировали повреждения. В селе Прилепы Хомутовского района пострадали забор частного домовладения, автомобиль и лобовое стекло «Газели», а в деревне Рыжевка Рыльского района повредило кровлю жилого дома.
Ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ярославль.
