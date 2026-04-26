Хинштейн раскрыл детали атаки ВСУ на Курскую область за минувшие сутки

Хинштейн: В небе над Курской областью за минувшие сутки уничтожили 52 БПЛА ВСУ
Александр Хинштейн

За минувшие сутки средствами ПВО над Курской областью сбили 52 беспилотника противника различных типов.



Как сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн в 9:00 воскресенья, 26 апреля, украинские войска также 40 раз обстреляли из артиллерии отселённые районы региона. Ещё 12 атак совершили с применением БПЛА, оснащённых взрывными устройствами.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако в двух населённых пунктах зафиксировали повреждения. В селе Прилепы Хомутовского района пострадали забор частного домовладения, автомобиль и лобовое стекло «Газели», а в деревне Рыжевка Рыльского района повредило кровлю жилого дома.

Ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ярославль.

Никита Кротов

