ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие
Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, есть погибшие. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона заявил, что принимаются срочные меры для локализации и устранения последствий. По его словам, есть погибшие и раненые.
По информации Telegram-канала SHOT, в сторону Брянска украинские боевики запустили около семи ракет Storm Shadow. В результате атаки погибли два человека.
Очевидцы сообщили о сильных взрывах и густом чёрном дыме над городом. Богомаз добавил, что ракетная угроза для региона отменена.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
