Запорожская область осталась без света после удара ВСУ

27 сентября 2025, 22:03

В Запорожской области временно отключили электричество из-за атаки ВСУ

Фото: Istock / Dmitriy Postnikov

После атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области было временно прекращено электроснабжение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.