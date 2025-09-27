Запорожская область осталась без света после удара ВСУ
После атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области было временно прекращено электроснабжение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Он обратился к жителям, оставшимся без света, с просьбой сохранять спокойствие и дождаться подключения резервных линий. По словам Балицкого, энергетики уже работают на месте, а восстановление подачи электричества ожидается в течение ближайших двух часов.
Ранее, три дня назад, схожая ситуация произошла в Краснояружском районе Белгородской области, где в результате обстрелов также было нарушено электроснабжение. Кроме того, в том районе зафиксировано снижение давления в системе водоснабжения, и местным жителям организовали подвоз воды.
