ВСУ взяли в заложники группу мирных жителей ДНР
Украинские боевики взяли в заложники группу мирных жителей и, прикрываясь ими, покинули Кировск. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ вывели людей из убежища и взяли в заложники под угрозой оружия. Противник знал, что российские военные не открывают огонь, если рядом находятся гражданские лица. Таким образом, люди фактически оказались в заложниках, отметил Кимаковский.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
