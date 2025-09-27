Достижения.рф

Кимаковский: ВСУ взяли в заложники мирных жителей при бегстве из Кировска в ДНР
Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские боевики взяли в заложники группу мирных жителей и, прикрываясь ими, покинули Кировск. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.



По его словам, ВСУ вывели людей из убежища и взяли в заложники под угрозой оружия. Противник знал, что российские военные не открывают огонь, если рядом находятся гражданские лица. Таким образом, люди фактически оказались в заложниках, отметил Кимаковский.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

