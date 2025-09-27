ВСУ взяли в заложники группу мирных жителей ДНР

27 сентября 2025, 19:00

Кимаковский: ВСУ взяли в заложники мирных жителей при бегстве из Кировска в ДНР

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские боевики взяли в заложники группу мирных жителей и, прикрываясь ими, покинули Кировск. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.