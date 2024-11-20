Напавшего на бойца СВО в Тобольске таксиста отправили в СИЗО

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Напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО до 18 января, проинформировали в региональной прокуратуре.
«Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети «Интернет» видеозаписи... С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 января 2025 года», — добавили в ведомстве.Накануне МВД опубликовало видео, на котором фигурант уголовного дела говорит, что его действия по отношению к военному не являются угрозой.
Кроме того, злоумышленник приставлял пистолет к голове бойца СВО и говорил, что сможет откупиться за полсотни тысяч рублей.
В Госдуме призывали проверить право мужчины на ношение оружия, а также его гражданство.
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