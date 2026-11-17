ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
Аксёнов: ВСУ атаковали Крымский мост
Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атаку на Крымский мост. Об этом в телеграм-канале сообщили главы республики Сергей Аксёнов.
В настоящий момент движение транспорта на переправе временно остановлено. Насколько силно повреждён мост, Аксёнов не уточнил.
«Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов», — написал глава республики.Напомним, в ночь на 16 ноября киевский режим также пытался нанести удар по Крымскому мосту. Тогда переправа получила незначительные повреждения и закрывалась для проезда транспортных средств лишь на незначительный промежуток времени.