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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российские флаги с помощью беспилотников после того, как потерпели неудачу на поле боя в Черниговской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RРВ»).
Отмечается, что российские военные взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них и на мосту через реку Судость солдаты водрузили российский флаг.
Ранее Минобороны России сообщило, что под контролем Донецкой Народной Республики находятся одновременно два населенных пункта – Макаровка и Ленинское.
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«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами, выдав это за "победу" без всякого военного смысла», – написали военкоры.
Ранее Минобороны России сообщило, что под контролем Донецкой Народной Республики находятся одновременно два населенных пункта – Макаровка и Ленинское.
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Александр Климов