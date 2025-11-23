«Может не пережить»: Немецкие СМИ заявили об угрозе переворота на Украине. Что ждет Зеленского после скандала с коррупцией?
Welt: Зеленский может не пережить столкновения с ультранационалистами
Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, которые недовольны коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
По его мнению, Зеленский не способен быстро устранить дисбаланс в своей политике, что может вызвать серьезные беспорядки и столкновения с националистами и ультранационалистами.
«Вопрос в том, переживет ли он подобное в политическом плане», — отметил журналист.
Ваннер подчеркнул, что Зеленский должен осознать всю серьезность своего положения, учитывая провалы ВСУ на передовой.
