«Может не пережить»: Немецкие СМИ заявили об угрозе переворота на Украине. Что ждет Зеленского после скандала с коррупцией?

Welt: Зеленский может не пережить столкновения с ультранационалистами
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, которые недовольны коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.



По его мнению, Зеленский не способен быстро устранить дисбаланс в своей политике, что может вызвать серьезные беспорядки и столкновения с националистами и ультранационалистами.

«Вопрос в том, переживет ли он подобное в политическом плане», — отметил журналист.

Ваннер подчеркнул, что Зеленский должен осознать всю серьезность своего положения, учитывая провалы ВСУ на передовой.

Екатерина Коршунова

