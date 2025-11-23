23 ноября 2025, 08:39

Welt: Зеленский может не пережить столкновения с ультранационалистами

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, которые недовольны коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.





По его мнению, Зеленский не способен быстро устранить дисбаланс в своей политике, что может вызвать серьезные беспорядки и столкновения с националистами и ультранационалистами.





«Вопрос в том, переживет ли он подобное в политическом плане», — отметил журналист.