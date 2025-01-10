ВСУ нанесли удары из HIMARS по супермаркету в Донецке, ранены два человека

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Украинские боевики нанесли ракетный удар по супермаркету в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома. По предварительной информации, ранены как минимум трое мирных жителей.
Согласно информации агентства, ВСУ применили РСЗО HIMARS.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации агентства, ВСУ применили РСЗО HIMARS.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова