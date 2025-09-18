Под обстрелами ВСУ кураховский школьник освоил сборку ПК за 4 минуты
Ученик десятого класса из города Курахово Кирилл научился собирать персональные компьютеры на скорости во время укрытия в подвале от обстрелов ВСУ.
По словам школьника, первый опыт разборки и сборки ПК он получил именно в периоды затиший между боями.
«Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты», — приводит его слова РИА Новости.Кирилл добавил, что планирует связать будущее с ремонтом и сборкой компьютерной техники. После стабилизации обстановки он намерен наверстать пропущенную российскую образовательную программу и поступить в одну из школ Донецка.
Курахово был освобожден российскими войсками 6 января 2025 года после трех месяцев интенсивных боев и являлся ключевым опорным пунктом ВСУ в юго-западной части Донбасса. Ранее в городе проживало около 18 тысяч человек, однако большинство жителей эвакуировались после начала активных боевых действий.