Под обстрелами ВСУ кураховский школьник освоил сборку ПК за 4 минуты

18 сентября 2025, 06:33

Фото: iStock/Nestea06

Ученик десятого класса из города Курахово Кирилл научился собирать персональные компьютеры на скорости во время укрытия в подвале от обстрелов ВСУ.





По словам школьника, первый опыт разборки и сборки ПК он получил именно в периоды затиший между боями.





«Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты», — приводит его слова РИА Новости.