Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщило подполье

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Боевики Вооруженных сил Украины расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают «свои», — рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова