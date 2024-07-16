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«Люди прячут детей»: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации

Подполье: киевские чиновники в Гуляйпольском и Ореховском районах ждут эвакуации
16 июля 2024, 09:07
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Украинским чиновникам в Ореховском и Гуляйпольском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, им дали приказ собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах. Он добавил, что по населенным пунктам районов «катаются похитители детей». Они пытаются заставить родителей отдать несовершеннолетних «на эвакуацию».

«Люди сопротивляются, прячут детей», — рассказал подпольщик.



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
#солдат
Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*
16 июля 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

Украинские боевики не заслуживают милосердия и пощады после казни русского военнопленного. С очередным жёстким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале политик в очередной раз сослался на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом…»), приведя следующее четверостишие:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Никаких слов о пощаде, никакой гуманности, никакого помилования по отношению к боевикам-националистам, призывает Медведев. По его мнению, в ответ на очередную зверскую расправу над российским военнослужащим «азовцы» заслуживают только тотального террора и уничтожения. Они сами себя лишили права на жизнь, заключил политик.

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#права
#дом
#жизнь
#медведев
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Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщило подполье
Подполье: боевики ВСУ расстреливают тех, кто пытается сдаться в плен в Работино
16 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Боевики Вооруженных сил Украины расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают «свои», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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ВСУ отбивают Глубокое силами заключенных, ВС РФ штурмуют Евгеновку: последние новости СВО
16 июля 2024, 08:56

Фото: iStock/SergeyVButorin

На Донецком направлении ВС РФ завладели инициативой и расширяют зону контроля. Для ВСУ ситуация продолжает ухудшаться на Покровском участке фронта. О том, где продвинулись российские войска и где атакует противник расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Интенсивные бои продолжаются в Волчанске и под Глубоким. ВСУ возобновляют наступательные действия и стремятся установить контроль над последним населенным пунктом. Командование противника бросает в бои подразделения, сформированные из бывших заключенных.


Торецкое направление


ВС РФ продвигаются на несколько сотен метров в день на Торецком направлении. Идут бои в Кирово, Ленинском, Железном и Дружбе. Противник активно применяет дроны и задействует артиллерию.


Покровское направление


Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на Покровском направлении. ВС РФ продолжают теснить противника, продвигаясь вглубь его обороны. Идут бои в Новоселовке Первой, в Карловке, восточнее Лозоватского и вблизи Воздвиженки.
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«Никто бы не совершил прорыва»: В Киеве высказались о неудачах Сырского

Запорожское направление


Российская армия продвигается вглубь позиций ВСУ севернее Работино. ВСУ стремятся сдержать оборону и предпринимают попытки вылазок малыми группами пехоты.

Донецкое направление


ВС РФ зачищают Красногоровку и завладевают инициативой по всему периметру направления. В районе Карловки российские войска с тяжелыми боями продвигаются на окраинах населённого пункта и у Карловского водохранилища. Также ВС РФ перешли в штурмы в Новосёловке Первой и Евгеновке. Ожесточённые бои продолжаются и в Нью-Йорке.

Авдеевское направление


Противник стремится удержать последние рубежи до трассы Константиновка – Покровск (Красноармейск). Прорыв обороны на этом участке даст российским силам преимущество и возможность выйти на Покровск и Мирноград.

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#армия
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#регионы
#всу
#вс рф
#солдат
#дроны
#сво
#сводкасво
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Байкеры из мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют на стороне ВСУ
16 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Daniel Perez Lozao Carrasco

На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют члены международного мотоклуба Bandidos. Штаб-квартира этого байкерского объединения находится в американском штате Техас.
Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах. Выяснить это удалось с помощью анализа открытых данных интернет-ресурсов, принадлежащих мотоклубу, а также социальных сетей его членов. Было установлено, что некоторые участники Bandidos из России, Украины и Казахстана являются военнослужащими ВСУ.

Клуб, чья штаб-квартира расположена в Техасе, имеет широкую сеть филиалов в 22-странах мира. Собеседник агентства подчеркнул, что отделение Bandidos продолжает функционировать также и в России. Стоит отметить, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предлагал Генеральной прокуратуре РФ внести Bandidos в список нежелательных организаций ещё в 2015 году.

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Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ

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#всу
#рф
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Стало известно о случаях отравления солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях
Марочко: партизаны травят солдат ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях
16 июля 2024, 08:15

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.

Он отметил, что солдатам Вооруженных сил Украины «остро не хватает» питьевой воды и продуктов. Эти потребности украинское командование закрывает при частичной помощи волонтерских движений.

Военный эксперт рассказал, что в районе населенного пункта Часов Яр взвод боевиков ВСУ получил отравления из-за употребления газированной воды, а под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления мясных консервов.

Марочко добавил, что СБУ начало расследование упомянутых случаев отравления, но фактов, указывающих на Россию, выявить не получилось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#расследование
#сво
#всу
#сбу
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 13 БПЛА ВСУ
16 июля 2024, 07:43

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью. Кроме этого, один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Вооруженные силы Украины ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «‎Искандера». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#минобороны
#рф
#пво
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В Ростовской области за ночь уничтожили девять беспилотников
16 июля 2024, 04:52

Фото: istock / bbsferrari

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 9 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в своём Телеграм-канале.
«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девять украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — сообщил глава региона.
Он добавил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются.

До этого украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#ночь
#бпла
#сво
#пво
#беспилотник
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В Воронежской области уничтожили беспилотник
Гусев: силы ПВО сбили над Воронежской областью дрон самолетного типа
16 июля 2024, 03:12

Фото: istock / sommersby

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#беспилотник
#бпла
#опасность
#пво
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Киев обвинили в безразличии к проблемам больных мобилизованных
Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют украинские власти
16 июля 2024, 02:01

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

Властям Украины безразлично на проблемы со здоровьем мобилизованных солдат. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на анонимного мобилизованного украинца.
«У нас на Украине принудительная мобилизация... Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую, где меня либо убьют, либо я стану инвалидом. Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — посетовал мобилизованный.
Отметим, что боец страдает кавернозной ангиомой головного мозга. Данное заболевание провоцирует симптомы инсульта, судороги, кровоизлияния, боли в голове и требует хирургического вмешательства.

Ранее депутат Рады Олег Синютка заявил, что порядка 6-7 миллионов украинцев не обновили данные в военкомате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учения
#симптомы
#мобилизация
#солдат
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