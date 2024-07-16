«Люди прячут детей»: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации

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Украинским чиновникам в Ореховском и Гуляйпольском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, им дали приказ собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах. Он добавил, что по населенным пунктам районов «катаются похитители детей». Они пытаются заставить родителей отдать несовершеннолетних «на эвакуацию».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Люди сопротивляются, прячут детей», — рассказал подпольщик.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова