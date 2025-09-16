Российский танк в одном бою устранил до 15 боевиков ВСУ
Экипаж российского танка уничтожил до 15 военнослужащих противника при освобождении населенного пункта в ходе СВО. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Танковому экипажу под командованием лейтенанта Павла Платонова поставили задачу оказывать огневую поддержку для штурмовых подразделений. Несмотря на систематические минометные обстрелы со стороны ВСУ, танк выдвинулся на закрытую огневую позицию для исполнения приказа.
«В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника», — отметили в ведомстве.
Благодаря грамотным действиям танкистов штурмовые подразделения смогли успешно освободить населенный пункт с минимальными потерями.
