ВСУ не оставляют попыток контратаковать ВС РФ в Курской области

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ВСУ безуспешно пытаются контратаковать российские силы в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый», его слова передает РИА Новости.
«Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике. Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить», — заявил «Лысый».Он подчеркнул, что противнику не удалось отбить назад ни одного кусочка курской земли.
Старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» добавил, что в Суджанском районе на сегодняшний день еще остается большое скопление сил противника, однако их становится с каждым днем все меньше. По его словам, очевидно, что подразделения ВСУ уже начинают выдыхаться и ведут себя не так как в самом начале вторжения.
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Элина Позднякова