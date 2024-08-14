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ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области и не станет отходить, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Дело дошло до того, что у украинских военных уже не остается техники для бегства с территории России, добавил он.
«Они не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда, и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — пояснил Алаудинов.По его словам, этот факт сыграл на руку ВС РФ, так как растянутые на огромное расстояние украинские подразделения оказались под ударом российских войск.
«Эти силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику», — подчеркнул он.Генерал-майор также рассказал, что армия России методично уничтожает силы ВСУ, которые непрестанно пытаются напирать на ее позиции.
«Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину — ред.), у них уже нет», — поделился Алаудинов.Ранее командир «Ахмата» называл число украинских военных, которые заходили на территорию Курской области. По его данным, это примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, но большая часть сил противника уже ликвидирована.
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