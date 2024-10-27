Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по Затоке в Одесской области

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Мощный удар по Затоке зафиксирован в Одесской области Украины, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он также добавил, что была мощная детонация с пожаром в районе моста, по которому Украине каждый день доставляют технику из Румынии.
«…Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — пояснил координатор пророссийского сопротивления.
Собеседник уточнил, что все произошло накануне вечером, 26 октября.
Ранее сообщалось, с чем сейчас борются боевики ВСУ в зоне боевых действий.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле комментировали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.
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Никита Кротов