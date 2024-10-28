Бойцы ВС РФ взяли в плен украинских военных в Курской области

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Бойцы группировки войск «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что пленные военнослужащие служили в 21-й и 41-й бригадах ВСУ. Они записали видео, в котором призвали своих сослуживцев несколько раз подумать, прежде чем отправляться в российский регион.
Военнопленные заявили, что остались только вдвоём на участке фронта. Они пояснили, что здесь не защищают свою территорию, поэтому призвали подумать, прежде чем решаться ехать в российский регион.
Ранее сообщалось, что российский военный Владислав Куданов во время освобождения населенного пункта в зоне СВО получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Военнопленные заявили, что остались только вдвоём на участке фронта. Они пояснили, что здесь не защищают свою территорию, поэтому призвали подумать, прежде чем решаться ехать в российский регион.
Ранее сообщалось, что российский военный Владислав Куданов во время освобождения населенного пункта в зоне СВО получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова