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Бойцы ВС РФ взяли в плен украинских военных в Курской области

28 октября 2024, 10:19
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Бойцы группировки войск «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что пленные военнослужащие служили в 21-й и 41-й бригадах ВСУ. Они записали видео, в котором призвали своих сослуживцев несколько раз подумать, прежде чем отправляться в российский регион.

Военнопленные заявили, что остались только вдвоём на участке фронта. Они пояснили, что здесь не защищают свою территорию, поэтому призвали подумать, прежде чем решаться ехать в российский регион.



Ранее сообщалось, что российский военный Владислав Куданов во время освобождения населенного пункта в зоне СВО получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
28 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/kovalchuk

Танки 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» создали мангал для защиты танков от атак FPV-дронов, который по внешнему виду напоминает дреды. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при конструировании военные ориентировались на боевой опыт, полученный в ходе СВО. Мангал представляет собой надстройку над башней танка, по периметру которого закреплены стальные промышленные канаты. Расстояние между ними рассчитано так, чтобы заряд беспилотника детонировал вне брони танка и не повреждал саму машину. Теперь у дронов практически отсутствуют шансы пролететь сквозь эту защиту.

Командир танка рассказал, что при ударении FPV-дрона о канаты, срабатывает кумулятивная струя. Однако она успевает рассеяться, не достигая брони. Также на конструкцию дополнительно установлена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
28 октября 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

В Курской области обстановка остается напряженной. Поступают регулярные сообщения о контратаках со стороны ВСУ, однако российским силам удается стабилизировать ситуацию. Кроме того, противник предпринял очередную попытку удара по российской территории с использованием БПЛА. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Еще 250 украинских военнослужащих ликвидированы в Курском приграничье. Также был подбит американский бронетранспортёр «Stryker», а российским десантникам удалось захватить автомобиль «Козак». Бои продолжаются в Кореневском и Суджанском районах, в окрестностях Любимовки и Дарьино, где украинские формирования предприняли несколько контратак.

На других участках Суджанского района обстановка остается напряженной. Бои идут в окрестностях Плёхова, Мартыновки и Бондарёвки, где активно работают российская авиация и артиллерия. В районе Новоивановки противник подтянул новые резервы и предпринял восемь безуспешных попыток контратак.

Потери противника составили до 50 человек. ВКС России наносят удары объемно-детонирующими авиабомбами вблизи Гуево, а ракетным ударом ОТРК поражен пункт дислокации резервов ВСУ в районе Юнаковки.

Атака ВСУ на Воронеж


В ночь на 28 октября ВСУ нанесли удары по двум предприятиям в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его информации, в Аннинском районе пострадали два работника. В Новохоперском районе была повреждена крыша одной из хозяйственных построек.

Гусев уточнил, что в результате атаки на предприятия в Воронежской области использовались беспилотники. Один из пострадавших работников был отправлен на стационарное лечение, а второй — на амбулаторное.

Кроме того, за пределами предприятия в Аннинском районе огонь затронул два гаража с автомобилями, повредил окна одного жилого дома и участок линии электропередач. На месте происшествия работают энергетики.

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Угледарское направление


На угледарском направлении российские военные активно продвигаются вперёд. Об этом сообщает военкор Евгений Лисицын.

«На Угледарском направлении наши бойцы наступают на широком фронте, освобождена Богоявленка, где проводится зачистка. Оставшихся в селе военнослужащих ВСУ мы призываем сдаться в плен», — отметил он.

Также военкор добавил, что российское наступление продолжается и на левом фланге, между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Рывок к Шахтерскому, где сейчас идут активные бои, позволил перерезать запасную трассу снабжения ВСУ к Курахово и заблокировать поставки в Новоукраинку.

Донецкое направление


Российская армия активно вытесняет противника из оккупированных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Измайловки. Таким образом, группировка «Центр» продолжает наступление от Горняка Следующим шагом станет освобождение Новоселидовки. Это позволит российским войскам получить доступ к трассе, ведущей к Курахову, что откроет путь к городу с северной стороны.

Подразделения ВСУ продолжают оставаться в Селидове, но их влияние на ситуацию значительно ослабло. Источники сообщают, что бойцы прячутся в подвалах, а продукты и воду им доставляют только с помощью дронов.


Харьковское направление


Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает об освобождении Кругляковки и продвижении к Загрызову. Между этими населёнными пунктами расположен мост через реку Оскол, что открывает возможность для дальнейшего наступления на Купянск. По информации украинской администрации, в городе остаётся около трёх тысяч человек, что довольно много для населённого пункта, находящегося всего в 2,5 километрах от зоны боевых действий.

Согласно сообщениям российских подпольщиков, прифронтовые пункты сбора раненых в Боровой, Подлимане и Новоплатоновке переполнены «трёхсотыми», и медицинская помощь им не оказывается. Раненых просто свозят с линии фронта и оставляют без помощи. Кроме того, бойцы «Севера» уничтожили четыре ударных дрона типа «Баба-Яга» в Харьковской области.

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ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V»
28 октября 2024, 09:16

Фото: iStock/IherPhoto

Боевики Вооруженных сил Украины бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V». Об этом информирует РИА Новости.
Боец бригады сообщил, что было принято решение об уничтожении блиндажа. По его словам, беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал.

РИА Новости располагает кадрами, на которых запечатлен процесс сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера.

На видео видно, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесной полосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий укрепление загорелось, и четверо украинских военнослужащих покинули свои позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раненый российский боец 14 дней в одиночку оборонял стратегически важное здание
28 октября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Младший сержант Владислав Куданов в ходе освобождения населённого пункта в зоне спецоперации получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до подхода основных сил РФ.
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. Штурмовая группа сержанта получила приказ очистить от противника одну из улиц. Несмотря на плотный огонь артиллерии, бойцы смогли захватить несколько домов. В одном из зданий Куданов оказался один, к тому же был ранен. Этот дом стоял немного под углом, что позволяло держать под прицелом обе стороны улицы.

Части ВСУ не прекратили попыток вернуть утраченные позиции и постоянно предпринимали контратаки. Раненый штурмовик удерживал стратегически важное здание на протяжении 14 дней, до того момента, как в город вошли основные силы РФ. После этого населённый пункт был полностью освобождён, в том числе и благодаря действиям сержанта Куданова.

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#рф
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В США армию России назвали сильнейшей в мире
Российская армия признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report
28 октября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/donfiore

Российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report. Об этом информирует РИА Новости.
По оценке журнала, в первую десятку списка сильнейших армий мира вошли Турция, Великобритания, Германия, Южная Корея, Иран и Китай. Второе место занимает американская армия, а третье — армия Израиля.

Отмечается, что ВСУ заняли восьмое место в списке. Авторы рейтинга отметили, что мощь армий разных стран была оценена на основе опроса, в котором принимали участие как представители элит и бизнес-сообщества, так и обычные граждане.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами.

До этого стало известно, что с начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ.

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#президент
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
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Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России
В небе над регионами России за минувшую ночь силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 07:34

Фото: istockphoto/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
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В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие
Гусев: в Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 07:10

Фото: iStock/abadonian

В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника», — отметил он.

По его словам, два работника предприятия были ранены в Аннинском районе. Губернатор пояснил, что один из них был направлен на амбулаторное лечение, а второй на стационарное.

Помимо этого, Гусев заявил, что пожар удалось потушить около двух ночи, однако огнем были повреждены несколько сооружений, зданий и техника. Кроме этого, были повреждены два гаража с автотранспортом, которые находятся за пределами предприятия, а также окна жилого дома и участок линии электропередачи. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специалисты, проводится оценка ущерба.

«На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло», — отметил Гусев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#техника
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#пво
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В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу
Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ используют западные технологии для удара по городу
28 октября 2024, 06:49

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западную технику для ударов по городу, сообщает РИА Новости.
«Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу», – заявил глава города.

По его словам, в начале специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было таких возможностей и ресурсов. Мэр отметил, что Киев развивается благодаря помощи западных стран.

Ранее мэр Сеновоз сообщил, что в городскую администрацию Энергодара поступают многочисленные просьбы от украинцев о возвращении. По словам главы администрации, «украинская сторона создает максимально возможные условия» и добивается того, чтобы жителям города и всей Запорожской области «не давали возможности вернуться на место жительства».

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#сво
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Раскрыты детали гибели беженцев от удара БПЛА в Часовом Яре
Боец группировки «Юг»: лишь один выжил после удара ВСУ по беженцем в Часовом Яре
28 октября 2024, 00:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки «Юг».
«Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь», – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ убил не менее шести мирных жителей в Часовом Яре, когда группа беженцев пыталась уйти из города в сторону России. По словам источника, ВСУ сначала обстреляли беженцев из артиллерии и минометов, загнали в укрытия, а спустя несколько часов направили на них беспилотные летательные аппараты.

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