ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22 с начала конфликта

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Украина боится российских крылатых ракет Х-22. Об этом пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).
Отмечается, что с начала конфликта украинские военные не смогли сбить ни одной российской ракеты этого типа. А ВС РФ, в свою очередь, запустили порядка 300 ракет Х-22 и Х-32 по различным целях на всей территории Украины.
Издание уточняет, что несмотря на то, что данные ракеты были впервые поставлены на вооружение в 1962 году, они до сих пор практически не имеют конкурентов среди всего мирового вооружения.
Вместе с тем, Киев столкнулся с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), что также сказывается на невозможности отразить атаки российских ракет. При этом западные союзники в настоящее время не могут закрыть нехватку вооружения.
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Издание уточняет, что несмотря на то, что данные ракеты были впервые поставлены на вооружение в 1962 году, они до сих пор практически не имеют конкурентов среди всего мирового вооружения.
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Анастасия Чинкова