ВС РФ нанесли успешный групповой удар по объектам ВПК Украины

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Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также отмечается, что ВС РФ ударили беспилотниками и высокоточным оружием по цехам производства беспилотников и местам дислокации личного состава, вооружения и боевой техники украинских войск.
По данным российского оборонного ведомства, все поставленные цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Ранее сообщалось, что украинцы на фоне объявленной эвакуации жителей Покровска, наоборот, приезжают в город, ожидая его освобождения от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным российского оборонного ведомства, все поставленные цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Ранее сообщалось, что украинцы на фоне объявленной эвакуации жителей Покровска, наоборот, приезжают в город, ожидая его освобождения от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова