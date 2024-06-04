ВСУ жалуются на необдуманные действия командования, которые приводят к большим потерям

Москва намерена принять аналогичные меры в случае, если Запад пересечет красные линии и санкционирует удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российской территории иностранным вооружением. Об этом заявил научный сотрудник из Болонского университета Николо Фасола в интервью Newsweek.