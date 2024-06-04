ВСУ жалуются на необдуманные действия командования, которые приводят к большим потерям

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ВСУ несут огромные потери при штурмах в районе Купянска из-за необдуманных действий командования, которое неправильно доносит оперативную информацию и недооценивает силы ВС РФ. Об этом пишет украинский военный Олег Ткаченко в своей соцсети.
По словам Ткаченко, его роте поручили штурмовать село Ивановка. По данным украинской разведки, в населенном пункте находилось не более 15 российских бойцов без бронетехники.
Он добавил, что выжившие украинские военные вынуждены были забирать тела погибших под огнем ВС РФ. Однако эвакуировали их лишь спустя трое суток после обращения к высшему руководству и огласки сложившейся ситуации в интернете.
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«По факту: в селе находилось порядка 100-150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли 5 военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены», — рассказал Ткаченко.
Он добавил, что выжившие украинские военные вынуждены были забирать тела погибших под огнем ВС РФ. Однако эвакуировали их лишь спустя трое суток после обращения к высшему руководству и огласки сложившейся ситуации в интернете.
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Элина Позднякова