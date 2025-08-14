Бочаров: Возгорание началось на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков БПЛА

14 августа 2025, 04:24

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошли возгорание и разлив нефтепродуктов из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.