Бочаров: Возгорание началось на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
На нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошли возгорание и разлив нефтепродуктов из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
По его данным, ночью силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА. Падение фрагментов одного из дронов спровоцировало чрезвычайную ситуацию на территории НПЗ. Спасательные подразделения оперативно приступили к ликвидации огня и последствий утечки. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Волгоград вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. Местные жители сообщают о серии взрывов и работе систем ПВО. Уточнялось, что в качестве меры предосторожности аэропорт Волгограда ввёл временные ограничения на приём и вылет воздушных судов.
