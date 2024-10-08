ВСУ обстреливают Угледар

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Обстановка в недавно освобожденном Угледаре в ДНР еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город. Об этом рассказал журналистам глава региона Денис Пушилин.
«Пока напряженная (обстановка — ред). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная», — сказал он.Ранее в Минобороны поясняли, что Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.
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Элина Позднякова