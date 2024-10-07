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Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливали дома, школы и больницы в Угледарском районе Донецкой народной республики (ДНР) с целью вынудить жителей покинуть подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что силы ВСУ позволяли угрожать открытием огня по жителям, которые отказывались покинуть город.
3 октября российские войска заняли Угледар в ДНР. Бойцы группировки «Востока» взяли город под свой контроль.
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«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», – сообщило МО.
3 октября российские войска заняли Угледар в ДНР. Бойцы группировки «Востока» взяли город под свой контроль.
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Александр Климов