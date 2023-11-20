ВСУ обстреляли аэродром в Херсонской области из РСЗО HIMARS

Фото: iStock/Aterrassi
Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому в Херсонской области с помощью снарядов HIMARS.
О произошедшем сообщает «Царьград».
По информации СМИ, атака произошла 17 ноября.
Самый мощный удар реактивных ракет пришёлся по гражданскому объекту – ангару с удобрениями. Также повреждены несколько гражданских самолётов, находившихся на аэродроме в момент атаки.
К счастью, никто из гражданских в результате атаки не пострадал.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. С места происшествия были собраны металлические осколки для проведения экспертизы.
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По информации СМИ, атака произошла 17 ноября.
К счастью, никто из гражданских в результате атаки не пострадал.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. С места происшествия были собраны металлические осколки для проведения экспертизы.
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Евгения Парфентьева