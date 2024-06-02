ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC

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Украинские войска после снятия запрета на удары западным оружием по объектам на территории России смогут атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях. Об этом в беседе с BBC заявил пожелавший остаться анонимным офицер военной авиации Франции.
Однако он добавил, что такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь.
По его словам, для выполнения таких ударов украинским истребителям Су-24 придётся приближаться к границе России, что делает их целью российской системы ПВО. А вот американские истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит к концу лета, лучше оснащены для выполнения таких задач.
Офицер подчеркнул, что разрешение на удары по аэродромам фактически дал президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с журналистами он заявил, что необходимо позволить ВСУ нейтрализовывать военные объекты РФ, с которых производятся атаки на Украину.
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По его словам, для выполнения таких ударов украинским истребителям Су-24 придётся приближаться к границе России, что делает их целью российской системы ПВО. А вот американские истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит к концу лета, лучше оснащены для выполнения таких задач.
Офицер подчеркнул, что разрешение на удары по аэродромам фактически дал президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с журналистами он заявил, что необходимо позволить ВСУ нейтрализовывать военные объекты РФ, с которых производятся атаки на Украину.
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Анастасия Чинкова