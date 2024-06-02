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ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC

BBC: военные восприняли слова Макрона как приказ атаковать российские регионы
02 июня 2024, 17:30
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Украинские войска после снятия запрета на удары западным оружием по объектам на территории России смогут атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях. Об этом в беседе с BBC заявил пожелавший остаться анонимным офицер военной авиации Франции.
Однако он добавил, что такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь.

По его словам, для выполнения таких ударов украинским истребителям Су-24 придётся приближаться к границе России, что делает их целью российской системы ПВО. А вот американские истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит к концу лета, лучше оснащены для выполнения таких задач.



Офицер подчеркнул, что разрешение на удары по аэродромам фактически дал президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с журналистами он заявил, что необходимо позволить ВСУ нейтрализовывать военные объекты РФ, с которых производятся атаки на Украину.

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#курская область
#белгородская область
#всу
#оружие
ПВО сбила ракету «Нептун» и три беспилотника над Белгородской областью
02 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/Andrey Atanov

Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что с 16:05 до 16:20 мск силы ПВО пресекли попытки украинских войск нанести удары по территории России, уничтожив противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника самолётного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал отчёт об обстрелах региона, произведённых украинскими войсками 1 июня. За минувшие сутки ВСУ выпустили более ста снарядов и тридцати беспилотников. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

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ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC
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#обстрел
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#белгородская область
#ракета
#беспилотник
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В США перечислили крупные города, которых лишится Украина
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Киев, Одессу и Николаев
02 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина может вскоре потерять контроль над несколькими крупными городами, включая саму столицу. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он сказал, что, кроме Киева, украинцы потеряют Одессу и Николаев. Эксперт отметил, что любой, кто видел карту, понимает, какая ситуация складывается на фронте. Никакого позитива для ВСУ там не наблюдается. Напротив, речь может идти только о потере новых территорий и городов, считает бывший разведчик.

По словам Джонсона, российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, вынуждая ВСУ перебрасывать части с одного участка фронта на другой. Однако для того, чтобы залатать все дыры в обороне, у украинской армии просто не хватает ресурсов. Вооружённые силы России превосходят их по численности и оснащению, подчеркнул эксперт.

По мнению экс-агента ЦРУ, в один момент «всё это сломается», а у ВСУ нет даже хорошо подготовленных и укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться.

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#одесса
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Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 16:35

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры в одном из городов. При этом украинские Военно-морские силы не уточнили, о каком именно городе идёт речь.
Известно только, что портовая инфраструктура была повреждена в результате ракетных ударов российской стороны, передаёт ТАСС. Характер и степень повреждений также не уточняется. Велика вероятность, что речь идёт об Одессе.

Ранее в воскресенье 2 июня воздушная тревога объявлялась в Одесской области. Мэр областной столицы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. Позднее в украинских средствах массовой информации появились фото и видео взрыва в районе Одесского порта. На кадрах можно увидеть на месте взрыва большое грибовидное облако дыма. Городские власти не уточняли, куда именно пришёлся удар.

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#украина
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Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16
Defence-point: пилот ВВС Греции обучает украинцев управлению F-16 в Киеве
02 июня 2024, 16:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Первый офицер ВВС Греции уже находится на Украине в качестве инструктора украинцев по управлению истребителей F-16. Об этом сообщает информационный портал defence-point.gr.
В публикации отмечается, что греческие ВВС за почти четыре десятилетия накопили огромный опыт в оперативном использовании данного типа истребителя в связи с постоянной агрессией со стороны Турции.

Присутствие офицера в Киеве является частью «Коалиции по обучению F-16», которая была создана 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.

Изначально в этой коалиции числились 11 стран-членов НАТО. Однако 21 августа 2023 года в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Греции к коалиции.

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#истребитель f-16
#украина
#греция
#лётчик
#обучение
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Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16
02 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/razihusin

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл личности будущих лётчиков американских истребителей F-16, которые должны были остаться засекреченными.
По украинским СМИ разлетелись фотографии, где Зеленский пожимает руки лётчикам. Позднее выяснилось, что именно они сядут за штурвалы истребителей F-16.

Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев убеждён, что это было сделано ради пиара.

А военкор ВГТРК Андрей Руденко добавил, что Украина тратит огромные средства и большое количество времени на обучение этих пилотов, которые являются «штучными экземплярами». А Зеленский, предоставив несколько кадров, показал российской стороне, на кого теперь открывать «охоту».

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#всу
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Аналитик Меркурис: Украина и Запад пребывают в панике после потери ВСУ Авдеевки
02 июня 2024, 15:52

Фото: istockphoto/macky_ch

На Украине и в Евросоюзе нарастает паника из-за военных возможностей России. Особенно страх усилился после взятия российскими войсками Авдеевки.
Об этом в своём YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, именно после падения Авдеевки в Киеве и столицах его западных союзников нарастает паника. Что касается Зеленского и его ближайшего окружения, то там она уже приняла характер истерики, считает эксперт. Меркурис подчеркнул, что и на Западе сильно обеспокоены заметно возросшими возможностями России.

Аналитик отметил, что в НАТО надеялись, что Россия будет заметно ослаблена, а в случае особенного успеха даже распадётся либо там сменится режим. Таким образом, российская проблема, которую Запад пытался решить несколько сотен лет, наконец будет устранена. Теперь же союзники Киева боятся, что Россия одержит безоговорочную победу и придвинется вплотную к границам Европы в статусе мощной сверхдержавы, заключил Меркурис.

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#европа
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Базируются в бункере, выходят ночью: журналист раскрыл тактику ВСУ под Харьковом
Bild: ВСУ по ночам минируют границу Харьковской области дронами
02 июня 2024, 15:17

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер посетил позиции 92-й бригады ВСУ под Харьковом и рассказал, что делают украинские военные в попытке сдержать российское наступление.
По его словам, несколько недель назад на этот участок фронта перебросили операторов беспилотников из Донбасса. Перед ними поставили задачу заминировать переходы и дороги с помощью дронов, чтобы предотвратить прорывы российской армии.

Ронцхаймер указал на то, что военные ВСУ базируются в бункере, из которого выходят всего на несколько минут в ночное время, чтобы запустить дроны.

Он уточнил, что украинские бойцы боятся, что их позиции может выдать любой источник света, поскольку ВС РФ тщательно просматривают всю территорию.

Также журналист рассказал, что ему пришлось оперативно покинуть расположение бригады, поскольку к этой позиции приближался российский беспилотник.

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#всу
#вс рф
#беспилотник
#харьковская область
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Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ
02 июня 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Освобождение населённого пункта Уманское поможет российским войскам усилить давление на трассы, по которым проходит снабжение украинских подразделений в Карловке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Уманское расположено неподалёку от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В разговоре с ТАСС Кимаковский подчеркнул, что освобождение этого села даёт возможность наносить удары по дорогам, которые используются для снабжения частей ВСУ в Карловке, которые пока ещё оказывают сопротивление. Блокировав огнём эту трассу, ВС РФ смогут сорвать доставку боеприпасов, снаряжения и ротацию украинских войск, пояснил советник главы ДНР.

Кроме того, по словам Кимаковского, под интенсивным артиллерийским огнём также окажутся украинские подразделения, которые дислоцируются в соседних населённых пунктах. Таким образом, освободив Уманское, российские войска решили важную тактическую задачу, заключил он.

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#вс рф
#село
#дорога
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Российский боец рассказал, как обманул целый рой беспилотников ВСУ
02 июня 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер рассказал, как ему довелось обмануть целый рой украинских беспилотников. Это произошло во время эвакуации с поля боя тел погибших боевых товарищей.
Интервью с солдатом опубликовало в своём телеграм-канале министерство обороны РФ. Адлер рассказал, что один из убитых лежал совсем близко от украинских позиций. Когда он добрался до тела, в небе вдруг появились беспилотники ВСУ, причём не один-два, а целая группа, рой, снизу, с земли напоминавший пчелиный.

Бойцу ничего не оставалось, кроме как лечь ничком рядом с погибшим товарищем. Так Адлер пролежал около часа. Дроны кружились над солдатами — над живым и мёртвым — но боеприпасов не сбрасывали. Когда они улетели, военный потащил погибшего сослуживца к своим. Навстречу ему выдвинулись бойца его подразделения, все убитые были эвакуированы с поля боя.

Российский боец отметил, что машины эвакуации на передовой — самые недолговечные, живут очень ограниченное количество времени. Постоянно по ним прилетают снаряды, осколки, сбросы с беспилотников. Адлер считает отсутствие страха неправильным.

«Бояться нужно, так же как и уметь преодолевать свой страх. Тот, кто не боится, долго не проживёт», — говорит боец.

Солдату очень запомнилось то, как во время нахождения в окопах под Пятихатками ему сообщили, что он будет участвовать в Параде Победы. Взрослый 40-летний мужик, по его словам, волновался и радовался, как ребёнок.

«Идя по Красной площади, я вдруг осознал, что здесь проходили наши деды, победившие в Великой Отечественной войне. А мы сейчас повторяем их путь. Ощущения непередаваемые!», — рассказывает боец.

Адлер за свои боевые заслуги награждён орденом Мужества. В свободное от боевой работы время он пишет короткие рассказы и очерки, которые печатают некоторые военкоры. Публиковался он также в «Комсомолке». После завершения СВО боец планирует собрать и опубликовать эти заметки в книге, которую назовёт «Окопная проза Адлера».

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