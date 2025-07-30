ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области
Украинские войска обстреляли детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
В своем telegram-канале градоначальник пишет, что в результате происшествия пострадали двое детей. Инцидент случился в прифронтовой части региона.
«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — рассказал Балицкий.
У детей зафиксированы осколочные ранения, с которыми их доставили в больницу. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.