ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области

30 июля 2025, 16:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские войска обстреляли детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.





В своем telegram-канале градоначальник пишет, что в результате происшествия пострадали двое детей. Инцидент случился в прифронтовой части региона.





«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — рассказал Балицкий.