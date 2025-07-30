Бойцы ВС РФ нанесли удар по порту в Очакове

30 июля 2025, 15:32

Сальдо: ВС РФ ударили по Очакову, откуда противник наступал на Тендровскую косу

Фото: iStock/Aterrassi

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар по порту в Очакове (Николаевская область), откуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались забросить десант на Тендровскую косу. Противник был поражён. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.