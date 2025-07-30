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Бойцы ВС РФ нанесли удар по порту в Очакове

Сальдо: ВС РФ ударили по Очакову, откуда противник наступал на Тендровскую косу
Фото: iStock/Aterrassi

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар по порту в Очакове (Николаевская область), откуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались забросить десант на Тендровскую косу. Противник был поражён. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



По его словам, были задействованы тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО). ВСУ понесли существенные потери.

Напомним, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе.

Ранее в Тульской области средствами ПВО были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Анастасия Чубина

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