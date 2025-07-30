Бойцы ВС РФ нанесли удар по порту в Очакове
Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар по порту в Очакове (Николаевская область), откуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались забросить десант на Тендровскую косу. Противник был поражён. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, были задействованы тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО). ВСУ понесли существенные потери.
Напомним, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских военных высадиться на Тендровской косе.
Ранее в Тульской области средствами ПВО были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Читайте также: