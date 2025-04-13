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Более 500 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), среди которых был один наёмник — колумбиец Пабло Пуэртес, сдались в плен российским войскам в Курской области. Такими данными силовые структуры поделились с ТАСС.
Также стало известно, что бойцы ВСУ получали приказ идти на штурм российских позиций, но в итоге они сдавались в плен всем отделением.
Ранее российская группировка войск «Север» сообщила, что ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над селом Горналь в Суджанском районе. Они применяют всевозможные типы БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга».
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Ранее российская группировка войск «Север» сообщила, что ВСУ используют все оставшиеся силы для удержания контроля над селом Горналь в Суджанском районе. Они применяют всевозможные типы БПЛА, включая гексакоптер «Баба-Яга».
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Анастасия Чубина