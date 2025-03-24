ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело

Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач на 26 году жизни. Об этом сообщил новочебоксарский клуб «Сокол» и СШОР №4 в соцсетях. Молодой человек погиб в Курской области.