ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело по статье о теракте возбудил Следственный комитет России после обстрела со стороны ВСУ Свято-Троицкого храма в курской Судже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«…Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт»), частью 1 статьи 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры») УК России», — сказано в сообщении.Согласно данным, обстрел осуществлялся целенаправленно не позже марта текущего года. Здание получило повреждения и частично разрушилось. В ведомстве заключили, что всех виновников и причастных к преступлению привлекут к ответственности.
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Никита Кротов