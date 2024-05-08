ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

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ВСУ нанес удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Телеграм-канале.
«Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — заявил Пасечник.Сведения о пострадавших уточняются.
Глава региона заверил, что лично контролирует ситуацию.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак