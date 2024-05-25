Украина могла атаковать объект на Кубани американскими ATACMS

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Российская система предупреждения о ракетной атаке на Кубани является значимым большим объектом, поэтому Украина могла его атаковать американскими ATACMS. Свои мысли на этот счет в беседе с «Лентой.ру» изложил военный эксперт Олег Глазунов.
«Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе», – сказал Глазунов.По его словам, боевики ВСУ наносят удары по наиболее важным для России объектам. Система расположена достаточно далеко от фронтовой линии, поэтому пользовались, скорее всего, БПЛА или ракетами ATACMS.
Если говорить о БПЛА, тогда удивительно, что ВСУ смогли ударить. Как минимум нужно знать, что за объект там расположен. Значит, по словам Глазунова, украинская разведка «работает очень здорово» и знает все важные объекты российского противоракетного щита, ПВО, поэтому «нужно быть внимательными».
Глазунов считает, что осведомленность киевского режима говорит, что он снова может нанести удар по российским стратегическим объектам.
До этого сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предположил, что США «наняли» ВСУ для удара по объекту ракетного предупреждения РФ.
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Никита Кротов