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ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие

24 февраля 2024, 16:12
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте происшествия.
Мужчина, пострадавший при обстреле, рассказал, что снаряд прилетел спустя 20 минут после его возвращения домой. В результате погиб его сосед, друг детства Иван.

Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.


В субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий ВСУ.

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#днр
#всу
#обстрел
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Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв
24 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У украинских бойцов пропала мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие ВСУ рассказали в репортаже немецкого телеканала NTV.
Один из солдат рассказал, что в рядах ВСУ наблюдается значительная нехватка бойцов. К тому же, у оставшихся уже нет того энтузиазма, который наблюдался в начале конфликта. Также у многих военных истощение.

Другой военнослужащий ВСУ рассказал о давлении, которое на них оказывают российские беспилотники, срывающие атаки. Он подчеркнул, что сейчас проблематично выкопать окопы для пехоты, поскольку людей сразу замечает один дрон, вслед за которым прилетает другой и наносит удары.

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#всу
#военные
#украина
#россия
#спецоперация
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«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ
Офицер Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности нового контрнаступления
24 февраля 2024, 15:42

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ говорит о том, что он неадекватно оценивает состояние и возможности армии. Об этом на своём YouTube-канале сообщил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что Украина не сможет подготовиться к новому контрнаступлению из-за недостатка солдат в рядах ВСУ. В настоящее время армия не способна даже восполнить понесённые потери.

По словам Дэвиса, к своему первому контрнаступлению Украина готовилась девять месяцев. За это время она получила достаточное количество западного вооружения, а украинские военные прошли обучение. Сейчас же ВСУ находятся в таком плачевном состоянии, что ни о каких крупных военных кампаниях не может идти и речи.

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Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки
Минобороны: ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 92 дрона за сутки
24 февраля 2024, 14:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили множество целей за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что около населённых пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР были сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Также были перехвачены 92 беспилотника в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, поставленные США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий украинской стороны.

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#вс рф
#всу
#пво
#спецоперация
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Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot
MWM: Киеву будет трудно заменить уничтоженные ЗРК Patriot
24 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/e-crow

Украина столкнётся с трудностями при замене уничтоженных ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской системе ПВО Patriot с ракетами MIM-104. В результате были повреждены пусковая установка, боеприпасы и другие элементы.

Предполагается, что ВС РФ нанесли удар или ракетами «Кинжал», или «Искандерами».

В связи с тем, что США перестали оказывать поддержку Украине, отремонтировать ПВО и заменить повреждённые детали будет крайне тяжело.

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#украина
#россия
#сша
#поставки
#удар
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ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
24 февраля 2024, 08:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска были отброшены более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
Отмечается, что ВС РФ отбросили украинские войска с занимаемых их позиций. В настоящее время российские войска продолжают наступление.

Также Мордвичев подчеркул, что украинские военные массово сдаются в плен. Уже порядка 200 военнопленных были выведены после зачистки, а в ближайшее время планируется вывести ещё порядка сотни.

Глава Минобороны России в субботу прибыл в зону проведения специальной военной операции. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр».

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#сво
#сергей шойгу
#минобороны рф
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Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады группировки «Центр»
24 февраля 2024, 08:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных группировки «Центр» о действиях украинской стороны. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий группировкой, сообщил, что во время операции по взятию Авдеевки ВСУ были отброшены со своих позиций на расстояние свыше 10 километров. ВС РФ, в свою очередь, продолжают наступление.

Напомним, что 17 февраля украинские войска были выведены из Авдеевки. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, такое решение было принято для того, чтобы перевести подразделения к обороне и ради сохранения жизни украинских военнослужащих.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#сво
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В ВСУ заявили о невозможности ведения боевых действий с российскими силами
Telegraph: нехватка боеприпасов не позволяет ВСУ воевать с российской армией
24 февраля 2024, 03:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинский солдат в интервью The Telegraph признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вступить в бой с российскими войсками из-за нехватки боеприпасов.
«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», – заявил один из бойцов ВСУ.

По его словам, если такая ситуация сохранится на еще несколько лет, то это будет «катастрофой: нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны».

Также он добавил, что украинским войскам придется отступить с выгодных позиций, с которых они могли бы вести обстрелы, и решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее в США заявили, что Киев испытывает нехватку боеприпасов.

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России жалко украинцев, заявил Небензя
Небензя: России жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада
24 февраля 2024, 02:57

Фото: сайт Кремля

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя выразил сожаление по поводу судьбы украинцев, которых, по его словам, отправляют умирать за геополитические интересы Запада.
«Мне жаль несчастных украинцев, которых посылают на смерть в интересах Запада», — заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию с целью прекратить войну, которую, по его словам, восемь лет вели силы, поддерживаемые Западом, против мирного населения Донбасса.

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МО РФ: Российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot - видео
Минобороны: Российские ракетчики уничтожили американский ЗРК Patriot
23 февраля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Игорь (Santry) Волосянков

Российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Соответствующее видео появилось и в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства. Атака производилась с использованием высокоточного оружия. На кадрах можно увидеть, как украинцы пробуют эвакуировать то, что осталось от ЗРК, но вывозить оказалось, по сути, нечего.

Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину якобы «Патриота». Ракетные войска ВС РФ ждут в гости новые подарки от западного военно-промышленного комплекса — их ждёт примерно та же судьба.






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