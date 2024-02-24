ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие

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ВСУ нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте происшествия.
Мужчина, пострадавший при обстреле, рассказал, что снаряд прилетел спустя 20 минут после его возвращения домой. В результате погиб его сосед, друг детства Иван.
Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.
В субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий ВСУ.
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Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.
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Анастасия Чинкова