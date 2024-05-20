В ДНР не подтвердили присутствие французских военных в республике

Фото: сайт Кремля
Власти ДНР сейчас не имеют подтверждений присутствия войск Франции на территории Украины. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что на линии соприкосновения можно увидеть наемников из Франции и других европейских стран, но «это не войска».
Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова