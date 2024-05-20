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В ДНР не подтвердили присутствие французских военных в республике

Пушилин: пока нет информации о присутствии войск Франции на Украине
20 мая 2024, 10:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Власти ДНР сейчас не имеют подтверждений присутствия войск Франции на территории Украины. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что на линии соприкосновения можно увидеть наемников из Франции и других европейских стран, но «это не войска».

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нуланд обеспокоилась последствиями появления тренировочных баз НАТО на Украине
Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на Украине станут целями ВС РФ
20 мая 2024, 11:37

Фото: сайт Госдепартамента США

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на территории Украины могут стать целями для российских вооруженных сил.
«Это будет означать непосредственное присутствие НАТО на поле боя, что может привести к усилению напряженности в конфликте,» — заявила она в интервью телеканалу ABC News.
Нуланд также отметила, что украинцам стало сложнее выезжать за границу для военной подготовки.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обучение украинских солдат инструкторами НАТО на территории Украины не приведет к эскалации конфликта.

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ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска
Пасечник: ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска западным оружием
20 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/victorass88

Украинская сторона обстреляла жилые кварталы посёлка Юбилейных в окрестностях Луганска, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный. Удар был нанесен с использованием западного вооружения», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за поражения на фронте ВСУ наносят удары по домам мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры.

Пасечник также отметил, что на месте украинского обстрела работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и разрушениях. Ситуация находится под личным контролем главы региона.

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В ДНР не подтвердили присутствие французских военных в республике
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Новоазовскому комиссариату ДНР передали матпомощь от Московской области
20 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/victorass88

Компьютеры, принтеры и другая вспомогательная необходимая техника были переданы в Новоазовский муниципальный комиссариат ДНР.
Необходимую помощь передал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

«Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, с вашим коллективом, условиями и методами работы. Мы с вами контактировали, взаимодействовали, делили материальные средства, в основном это компьютеры, автоматизированные рабочие места, принтеры и другая вспомогательная техника, которой вам не хватало, ваша заявка удовлетворена. Андрей Юрьевич Воробьёв в полном объеме её реализовал», — подчеркнул военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

Благодаря новому оборудованию сотрудникам в республике будет легче и интереснее работать.

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#алексей астахов
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Во Франции призвали позволить Украине наносить удары по территории России
Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ
20 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/SimonLukas

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение ВСУ ударов по территории РФ французским оружием. Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что он написал письмо руководству Франции, в котором призвал последовать примеру Великобритании.

«Кажется, пора... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — указано в тексте.

Кроме этого он отметил, что Франция, а также ее союзники не хотят прямого конфликта с РФ. Политик заключил, что речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора.

Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ штурмуют Часов Яр, ВСУ контратакуют в Волчанске: последние новости СВО
В ДНР сообщили об уничтожении украинской группировки на востоке Часова Яра
20 мая 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Армия России продолжает наступление на Харьковском направлении и уже сумела занять практически всю северную часть Волчанска, также продолжаются серьёзные бои на восточных окраинах Часова Яра, где уже практически полностью уничтожена группировка ВСУ.
Где развернулись самые ожесточённые бои и где российские войска имеют тактические успехи, расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Российские войска заняли практически всю северную часть Волчанска. При этом противник подтянул серьёзные резервы и удерживает оборону в районе населённого пункта Липцы и в Волчанске, а также предпринимает контратакующие действия. У Липцов наши войска продвинулись на глубину от 200 до 400 метров, а в Волчанске — от 150 до 600 м. Однако ВСУ не собираются оставлять город просто так и продолжают оказывать сопротивление. Военкор ВГТРК Андрей Руденко считает, что перестановка украинских войск приведёт к ослаблению Киева на других участках фронта.

На днях ВС РФ заняли Бугроватку. Российские силы также атакуют в сторону населённого пункта Прилипка.

Донецкое направление


В Красногоровке ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ с востока, в городе продолжаются серьёзные бои. При этом в Нетайлово и Уманском особых изменений нет. Здесь армия России методично зачищает территорию от остатков украинских военных. Также боевые действия продолжаются на окраине Новопокровского. Активные действия направлены на ослабление позиций противника.

Часовоярское направление


Здесь ВС РФ продолжают наступать на восточные окраины Часов Яра, пишет Telegram-канал WarGonzo. Штурмовые подразделения ВДВ ведут ожесточённые бои под прикрытием танков и артиллерии в микрорайоне Новый в первых застройках. Также известно, что туда прибыли подразделения ВСУ «Кракен»* в качестве резервов. Они уже приняли участие в стрелковых боях.

Кроме того, российские войска стремятся улучшить свои позиции по флангам города. Сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского. Есть продвижения в районе Богдановки. Также ВС РФ имеют заметное продвижение в Клещеевке, однако господствующие высоты на западе обеспечивают стратегическое преимущество ВСУ. Подобное положение требует дальнейшего давления на южный фланг под Часов Яром, пояснил военкор Евгений Лисицын.

Запорожское направление


Армия России продолжает вести активные боевые действия в Работино. Противник активно обстреливает российские позиции из артиллерии и дронов. Накануне сообщалось, что наши войска продвинулись в сторону Гуляйполя, однако эти данные подтвердить не удалось.

Авдеевское направление


Российские силы значительно зачистили территорию от ВСУ, активно наступая на запад от Авдеевки в Уманском и Яснобородовке.

При этом украинские военные аналитики подтверждают главе поражения ВСУ и продвижение российских войск вглубь украинской обороны. А депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского.

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* запрещенная в России террористическая организация
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Нефтезавод на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника
Славянский НПЗ на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника
20 мая 2024, 10:08

Фото: iStock/O_Lypa

Славянский НПЗ в Краснодарском крае пострадал от атаки беспилотника, сообщает директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в интервью ТАСС.
«Есть повреждения. Их характер и масштаб будут установлены», — отметил Труднев.
Он добавил, что завод намерен усилить свою обороноспособность для предотвращения подобных атак в будущем.

Ранее над Краснодарским краем было перехвачено 57 беспилотных аппаратов. Российские военные использовали средства противовоздушной обороны для обнаружения и подавления украинских дронов.

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#военные
#завод
#дрон
#бпла
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Губернатор Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе
20 мая 2024, 09:56

Фото: istock / DedMityay

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне. Сообщается, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#всу
#воздушная тревога
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Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном
Саперы батальона «Феникс» уничтожили более 70 лодок ВСУ в Херсонской области
20 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/IherPhoto

С помощью FPV-дронов бойцы батальона специального минирования «Феникс» уничтожили более 70 плавательных средств, а также около 250 бойцов десанта ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным Фокс.
Он рассказал, что работают они на херсонском направлении. Ежедневно минируют противодесантными минами реки.

«На нашем счету более 70 единиц лодок и вообще плавсредств, лодки, гидроциклы. И мы минируем также места высадки десанта, то есть по личному составу на том направлении порядка 200-250 человек на нашем счету есть», — рассказал Фокс.

Военный добавил, что на херсонском направлении со стороны противника работает известное подразделение операторов дронов «Птахи Мадяра». Они пытаются снимать обнаруженные в реках мины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#реки
#человек
#зеленский
#дрон
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ПВО ликвидировала семь украинских дронов в двух регионах РФ
Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями семь БПЛА
20 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/e-crow

ПВО за прошедшую ночь уничтожили 7 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в МО РФ.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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