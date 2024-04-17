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ВСУ опасаются обвала фронта этим летом

Politico: офицеры ВСУ опасаются обвала фронта этим летом
17 апреля 2024, 15:07
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Об этом они на условиях анонимности сообщили изданию Politico.
Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление.

Собеседники издания опасаются, что решимость украинских войск сопротивляться значительно ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за дефицита вооружения.



В статье указывается, что западные союзники Украины не смогли дать ей необходимого, поэтому теперь возможности Киева делать то, что от него требуется, подорваны.

Ранее, напомнил автор материала, президент Украины Владимир Зеленский признал положение страны и заявил, что Киев пытается найти способы не отступать.

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На Украине заочно обвинили певца Герелло в «призывах к агрессивной войне»
17 апреля 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Офис генерального прокурора Украины написал в Telegram-канале, что заочно предъявил обвинения российскому оперному певцу Василию Герелло в «призывах к агрессивной войне» из-за его поддержки специальной военной операции.
В заявлении офиса не указывается имя Герелло, однако прикреплено его отретушированное фото. По данным прокуратуры, подозреваемый публично поддерживал спецоперацию на Украине, а также поучаствовал в концерте в честь возвращения Крыма в состав РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков, включая РДК*
17 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк» и РДК*, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушили сообщил о развитии ситуации на Донецком направлении. По его словам, самые активные бои идут под ​Авдеевкой и Часов Яром. ​Пушилин подчеркнул, что назвать точный срок освобождения Часов Яра пока невозможно, однако, совершенно очевидно, что украинской армии рано или ​поздно придётся покинуть ​город.

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Пушилин рассказал, где идут самые активные бои в ДНР
Пушилин: активные бои идут под Авдеевкой и почти освобождённым Часовым Яром
17 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут под Авдеевкой и почти освобождённым Часовым Яром. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Глава ДНР подчеркнул, что российские войска активно продвигаются на отдельных участках фронта.

Пушилин добавил, что в настоящее время ещё рано говорить о точных сроках взятия Часова Яра. Но уже очевидно, что сдача населённого пункта ВСУ точно произойдёт.

Отметим, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным пойти дальше в сторону Славянска и Краматорска, которые, по мнению журналистов польской газеты Rzeczpospolita, будут взяты следующими.

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#сво
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#авдеевка
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«Пугач»: в ДНР рассказали о пластиковых автоматах бойцов ВСУ
Переверзев: солдаты ВСУ стояли с макетами автоматов на блокпостах в Авдеевке
17 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/golibtolibov

Военнослужащие ВСУ стояли на блокпостах в Авдеевке с макетами автоматов. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместной центре контроля и координации Сергей Переверзев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что украинская армия нуждается не только в снарядах, о чём сейчас активно говорят, но и в других видах вооружения. Серьёзный дефицит привёл к тому, что солдатам выдают макеты автоматов вместо настоящего оружия.

В заключение Переверзев назвал эти пластиковые макеты «пугачами», которые направлены исключительно на устрашение, особенно в тёмное время суток, когда их трудно отличить от настоящих автоматов.

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#солдаты
#днр
#авдеевка
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Украинские метеозонды пытались атаковать Брянскую область
Богомаз: ПВО сбили три метеозонда ВСУ над Брянской областью
17 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/e-crow

Три украинских метеозонда пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, дежурные силы ПВО сбили все три воздушных разведывательных объекта.

В результате этого, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. На месте падения аппаратов работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Липецкой, Воронежской и Курской областях введены режимы воздушной опасности из-за риска прилёта украинских беспилотников. В связи с этим были приостановлены полёты гражданских самолётов в небе над этими регионами.

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Рогов: ВСУ утратили часть занятых при контрнаступлении позиций под Урожайным
17 апреля 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena_Z

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что российская армия на данном участке полностью вернула всю первую линию обороны, которую противник захватил летом прошлого года. В настоящее время идут бои «за выход в низину», добавил Рогов.

Он подчеркнул, что село Урожайное находится в серой зоне.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Вагнеровцы пришли к губернатору Бурятии Цыденову
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» посетили губернатора Бурятии Алексея Цыденова
17 апреля 2024, 13:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывшие члены частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пришли к губернатору Бурятии Алексею Цыденову. Об этом он сам написал в своём Telegram-канале.
Пресс-служба губернатора опубликовала фотографии со встречи, на которых видно, что на форме у военных прикреплены шевроны «Zа Макса» и PMC



Wagner.

Глава республики отметил, что вагнеровцы пришли к нему на приём, чтобы задать вопросы об оформлении документов и получении медицинской помощи.

Цыденов пообещал бойцам ускорить процессы. Он заверил, что региональный Минздрав окажет им помощь в лечении. Также губернатор заявил, что власти региона продолжат оказывать поддержку землякам, принимавшим участие в СВО.

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#вагнер
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ВС РФ ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы
Подполье: удар нанесли по инфраструктуре порта в районе Одессы
17 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что прилёт сопровождался большой детонацией и выбросом пламени.

В настоящее время дороги в сторону порта и набережной перекрыты, прибывшие полицейские пропускают только машины скорой помощи.

Конкретные данные об ударе отсутствуют, также как и возможное число пострадавших.

Ранее украинские СМИ информировали о произошедшем в Одессе взрыве.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Черниговской области. Однако местные власти не давали официальных комментариев о происходящем в регионах.

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#вс рф
#обстрел
#инфраструктура
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Установлена цель, которую пытался атаковать сбитый над Елабугой БПЛА
Беспилотник ВСУ уничтожили над Елабугой в Татарстане
17 апреля 2024, 12:34

Фото: iStock/NatureNow

В небе над Елабугой в Татарстане уничтожили беспилотник ВСУ, который летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия ГК «ТАИФ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотрудников предприятий экстренно эвакуируют. Пострадавших нет. Последствия разрушений уточняются. Отметим, что ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг. Одним из главных направлений работы компании является нефтехимия и нефтепереработка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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