ВСУ опасаются обвала фронта этим летом

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Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Об этом они на условиях анонимности сообщили изданию Politico.
Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление.
Собеседники издания опасаются, что решимость украинских войск сопротивляться значительно ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за дефицита вооружения.
В статье указывается, что западные союзники Украины не смогли дать ей необходимого, поэтому теперь возможности Киева делать то, что от него требуется, подорваны.
Ранее, напомнил автор материала, президент Украины Владимир Зеленский признал положение страны и заявил, что Киев пытается найти способы не отступать.
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Собеседники издания опасаются, что решимость украинских войск сопротивляться значительно ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за дефицита вооружения.
В статье указывается, что западные союзники Украины не смогли дать ей необходимого, поэтому теперь возможности Киева делать то, что от него требуется, подорваны.
Ранее, напомнил автор материала, президент Украины Владимир Зеленский признал положение страны и заявил, что Киев пытается найти способы не отступать.
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Анастасия Чинкова