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Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области

Фото: Telegram/@Hinshtein

Фото: Telegram/@Hinshtein

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено подразделениями ВС РФ, рассказали о своей жизни во время семи месяцев оккупации населенного пункта боевиками ВСУ. К примеру, жительница Елена Гарафонова поделилась, что очень рада тому, что ее и других местных повезут в Курск.
«По вечерам, когда окна закрывали, мы играли под свечкой, чтобы хотя бы какой-нибудь свет был, играли в словесные игры», — рассказала «Известиям» жительница Казачьей Локни Екатерина Праваторова.
В то же время в сети появились кадры из другого освобожденного в Курской области населенного пункта — села Пушкарное. Видео прислал RT боец с позывным Музыкант. По его словам, населенный пункт буквально полностью разгромлен из-за боевых действий.
«Боец с позывным Музыкант сообщил, что вместе с товарищами двигается в сторону Суджи — на подмогу своим», — отмечает телеканал.
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«Крах НАТО»: военный эксперт раскрыл, что на самом деле значит освобождение Суджи
Военэксперт Литовкин: освобождение Суджи показало крах Зеленского и НАТО
14 марта 2025, 12:18

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Освобождение российскими войсками курского города Суджа показало полный крах авантюры Владимира Зеленского и стоящих за ним советников из НАТО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ на курс направлении сейчас находятся в катастрофическом положении, а 20% потерь украинской армии приходятся именно на этот участком фронта.
«С освобождением Суджи мы показываем полный крах авантюры [президента Украины Владимира] Зеленского и его генералов, а также стоящих за ними генералов и советников из НАТО. <…> Украинские боевики понимают, что проигрывают, и готовы сдаваться в плен, готовы дезертировать с линии фронта. Они бы все это сделали, если бы за спиной у них не было расстрельных команд», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время в Госдуме назвали сроки полного освобождения Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виктор Соболев согласился со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, что регион освободят в течение нескольких дней. По словам парламентария, бойцам ВС РФ хватит недели на то, чтобы полностью Курскую область под контроль.
«Через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу», — поделился Соболев.
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Политолог раскрыл суть слов Трампа о 2 апреля, который станет «великим днем»
Эксперт Кошкин про слова Трампа о «великом дне»: не стоит поддаваться оптимизму
14 марта 2025, 12:14

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Не стоит поддаваться излишнему оптимизму и ждать доллара по 30 рублей, лучше быть осторожными. Так военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что 2 апреля станет «великим днем», намекнув на урегулирование конфликта на Украине. По словам эксперта, следует быть более сдержанными в этом вопросе.
«Интересы России и новой команды Белого дома во главе с Трампом совпадают в определенных точках геополитики и мировой экономики, и это следует использовать. Но я бы предостерег от чрезмерного оптимизма, ведь все эти действия США были направлены на отрыв России от Китая. Предлагаю дождаться 2 апреля и быть осторожными», — пояснил Кошкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня. В беседе с RT парламентарий назвал заявление российского лидера образцом здравого подхода. По его словам, таким образом Россия показала свое стремление к миру, но без ущерба собственной безопасности и интересам.
«Сказанное нашим Верховным главнокомандующим — это образец здравого и рационального подхода к вопросу перемирия, которое не может быть популистской уловкой, а должно стать действенным и учитывающим все нюансы механизмом на пути к мирному урегулированию», — подчеркнул депутат.
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#сми
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Политолог объяснил, что на самом деле значит 30-дневное перемирие на Украине
Политолог Дудчак: 30-дневное перемирие на Украине без условий не имеет смысла
14 марта 2025, 12:11

Фото: iStock/IherPhoto

30-дневное прекращение огня на Украине без дополнительных условий не имеет смысла, так как российская армия сейчас набрала темп и успешно наступает по всем направлениям. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, подобное предложение больше напоминает ультиматум, чем соглашение.
«Можно предположить, что Россия будет реагировать на такие «предложения» спокойно. Нет смысла ввязываться в этот цирк и поддерживать его на эмоциональном уровне. Президент России совсем недавно напоминал, что вначале ВСУ должны выйти со всех территорий, которые включены, в соответствии с Конституцией, в состав РФ», — пояснил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды разместить в стране ядерное оружие. В разговоре с «Известиями» сенатор отметил, что такое решение поставит Польшу под угрозу, так как она станет одной из целей для ответного ядерного удара России в случае конфликта. По его словам, республика пытается показать себя великой державой, но, как учит история, в моменты возвеличивания Польша всегда терпела поражение.
«Я думаю, что американцы понимают, что они имеют дело с такими политическими авантюристами, как Дуда и многие милитаристы из Польши. Я думаю, что вряд ли американцы захотят, чтобы их оружие хранилось на базах Польши. Одно дело в Германии, они понимают, что Германия — страна оккупированная, она будет делать все, что ей скажут. А Польша молодой, рвущийся политический организм», — поделился Джабаров.
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#сво
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Ведущие западные СМИ поместили Путина в военной форме на первые страницы
14 марта 2025, 12:09

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Ведущие западные СМИ поместили на первые страницы интернет-порталов фотографию президента России Владимира Путина в военной форме, когда он проводил заседание с Генштабом ВС РФ в одном из районов Курской области. Иностранные журналисты сопроводили материалы звучными заголовками о неожиданном ходе российского лидера и его тревожном послании Западу.
Как сообщают argumenti.ru, Путин попал на передовицы ведущих западных изданий, среди которых The Telegraph, Financial Times, The Guardian, CNN, ABC и The Times. Все заголовки, так или иначе, указывали на плачевное положение ВСУ как в Курской области, так и на всей линии фронта, а также признавали успехи российской армии.

Тем временем политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал предложенное США 30-дневное прекращение огня, назвав его «тупиковым сценарием». В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что перемирие без дополнительных условий будет означать лишь то, что на Украину смогут привезти еще больше оружия.
«Я не могу утверждать, будем ли мы на это соглашаться. Это знает только начальство. Но точно, что, если предложение сводится к прекращению огня и перемирию, на это соглашаться бессмысленно. Перемирие не может быть целью, оно может быть только средством», — поделился политолог.
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#сша
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#кадры
#политолог
#новости
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#атака
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Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии
14 марта 2025, 12:03

Фото: iStock/Fredex8

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина. Ее слова приводит РИА Новости.
«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала Мальгина.

Напомним, россиянина задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. В декабре Верховный суд Финляндии освободил его, однако сразу после этого его задержала пограничная охрана. После чего началось расследование совершенных им «преступлений» на Украине в 2014 году.

Дело Тордена рассматривали в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024-го по 31 января текущего года. Прокурор просил для него наказание в виде пожизненного заключения по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине.

Так, суд признал россиянина виновным в пяти «военных преступлениях», совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. В частности, в убийстве 22 украинских солдат и серьезном ранении четверых. Сам Торден вину свою не признает, а адвокаты готовят апелляцию.

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