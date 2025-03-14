Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области

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Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено подразделениями ВС РФ, рассказали о своей жизни во время семи месяцев оккупации населенного пункта боевиками ВСУ. К примеру, жительница Елена Гарафонова поделилась, что очень рада тому, что ее и других местных повезут в Курск.
«По вечерам, когда окна закрывали, мы играли под свечкой, чтобы хотя бы какой-нибудь свет был, играли в словесные игры», — рассказала «Известиям» жительница Казачьей Локни Екатерина Праваторова.В то же время в сети появились кадры из другого освобожденного в Курской области населенного пункта — села Пушкарное. Видео прислал RT боец с позывным Музыкант. По его словам, населенный пункт буквально полностью разгромлен из-за боевых действий.
«Боец с позывным Музыкант сообщил, что вместе с товарищами двигается в сторону Суджи — на подмогу своим», — отмечает телеканал.Читайте также:
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