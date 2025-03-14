Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено подразделениями ВС РФ, рассказали о своей жизни во время семи месяцев оккупации населенного пункта боевиками ВСУ. К примеру, жительница Елена Гарафонова поделилась, что очень рада тому, что ее и других местных повезут в Курск.