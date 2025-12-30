ВСУ отказываются идти в контратаку в Харьковской области
Ситуация на фронте в районе Меловое-Хатнее в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, военнослужащие ВСУ отказываются участвовать в контратаках. Это создает возможность для российских сил активно укреплять свои оборонительные позиции. Военные ВС РФ начали минировать подходы к своим позициям, используя дистанционные методы. Такое развитие событий указывает на изменение тактики обеих сторон.
Специалисты отмечают, что отказ ВСУ идти в атаку может повлиять на общую ситуацию в регионе. Ожидается, что дальнейшие действия сторон будут определяться текущей обстановкой на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: