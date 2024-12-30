ВСУ отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
ВСУ стянули существенную часть войск к границе Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, основные резервы стянуты к главной линии обороны юго-западнее Красноармейска. Переброска ВСУ зафиксирована в районы населенных пунктов Новосергеевка, Новоалександровка и Надеждинка, сообщает собеседник агентства.
Уточняется, что противник в ускоренном темпе готовит рубежи обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
«Нет времени»: на Западе рассказали о кошмаре в зоне СВО
Уточняется, что противник в ускоренном темпе готовит рубежи обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
«Нет времени»: на Западе рассказали о кошмаре в зоне СВО
Екатерина Коршунова