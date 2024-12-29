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Боевиков ВСУ ликвидируют на поле боя с такой скоростью, что им некогда убирать трупы своих сослуживцев, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — сказано в публикации.Боуз добавил, что на Украине даже сейчас, несмотря на провалы ВСУ, «не говорят о мире, только о больших деньгах».
Перед этим стало известно, какое новейшее оружие применили российские военные в зоне спецоперации. Известно, что его поставки начались в 2023 году. Подробнее читайте в нашем материале.
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