«Нет времени»: на Западе рассказали о кошмаре в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Бугаев. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов у себя в Telegram-канале. Известно, что 43-летнего футболиста осенью осудили за наркотики на 9,5 года колонии строгого режима.