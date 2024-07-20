ВСУ отозвали самолеты и вертолеты с Купянского направления

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ВСУ практически отказались от задействования самолетов и вертолётов на Купянском направлении. Об этом российский боец с позывным Паук рассказал изданию РИА Новости.
По его словам, на такой шаг украинское командование пошло из-за российских систем ПВО.
Примечательно, что около шести месяцев назад противник активно использовал пилотируемую авиацию на этом участке фронта. Однако все летательные аппараты были успешно поражены зенитными войсками ВС РФ, что вынудило ВСУ сократить использование техники такого вида.
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Анастасия Хохлова