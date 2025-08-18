ВСУ отправляют солдат на позиции ВС России в Красноармейске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с определением линии фронта в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Это приводит к тому, что украинские солдаты оказываются на передовых позициях, зачастую вплотную приближаясь к российским позициям. Об этом сообщил РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Велес».
«Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции», — отметил «Велес».
Красноармейск имеет стратегическое значение для украинской группировки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город остается ключевым пунктом для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата может привести к серьезным последствиям для Киева. Освобождение Покровской агломерации откроет российским войскам возможность продвигаться к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.
