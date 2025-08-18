ВСУ отправляют солдат на позиции ВС России в Красноармейске

18 августа 2025, 08:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с определением линии фронта в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Это приводит к тому, что украинские солдаты оказываются на передовых позициях, зачастую вплотную приближаясь к российским позициям. Об этом сообщил РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Велес».







«Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции», — отметил «Велес».