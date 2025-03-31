ВСУ ещё пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинские боевики безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в группировке войск «Север».
«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.
Ранее сообщалось, что ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой и 41-й отдельной механизированной бригад.
Читайте также:
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
Военный блогер выложил кадры «паровозика» из авиабомб
Элина Позднякова