ВСУ ещё пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области

ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.