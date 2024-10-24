ВСУ превратили тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» в «матку» дронов

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
ВСУ в Херсонской области используют гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС.
Он объяснил, что украинские военные привязывают гексакоптеры «Баба-яга» к Starlink, и они несут на себе FPV-дроны или боеприпасы как «матка», после чего сбрасывают их. Снизу этой конструкции также установлен защитный экран, поэтому подавить такую «Бабу-ягу» средствами радиоэлектронной борьбы крайне сложно. Однако российским военным всё же удаётся это делать.
Сальдо добавил, что после сброса с носителя, выступающего как ретранслятор, такие FPV-дроны могут лететь ещё до 20 километров.
Напомним, что «Баба-яга» – это тяжёлые сельскохозяйственные беспилотники, которые модернизируются для сброса снарядов. Такие дроны могут нести до 50 килограммов нагрузки.
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Сальдо добавил, что после сброса с носителя, выступающего как ретранслятор, такие FPV-дроны могут лететь ещё до 20 километров.
Напомним, что «Баба-яга» – это тяжёлые сельскохозяйственные беспилотники, которые модернизируются для сброса снарядов. Такие дроны могут нести до 50 килограммов нагрузки.
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Анастасия Чинкова